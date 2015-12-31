أخبار عاجلة

بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك -
كواليس استبعاد هاني من حسابات البدري -
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس» -
رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً -
امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رابطة الصحف القومية: قرار "الأعلى للصحافة" باستمرار رؤساء الإدارات "باطل"

Google+ Print
رابطة الصحف القومية: قرار "الأعلى للصحافة" باستمرار رؤساء الإدارات "باطل" رابطة الصحف القومية: قرار "الأعلى للصحافة" باستمرار رؤساء الإدارات "باطل"
أكد على حسن رئيس رابطة أعضاء مجالس الإدارات و الجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية ،أن القرار الصادر من المجلس الأعلى للصحافة ، بتكليف رؤساء مجالس الادارات بالاستمرار فى أعمالهم ، "باطل و منعدم قانونى و يمثل تحديا صارخا لإرادة الجماعة الصحفية" .

و أضاف "حسن" لـ" اليوم السابع"، أن عددا من أعضاء مجالس الإدارات و الجمعيات العمومية بالمؤسسات القومية سيطلبون مقابلة المهندس شريف اسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، فى أقرب وقت ممكن لمطالبته باتخاذ اللازم "نحو تصحيح هذا الوضع الخاطئ الذى يضر بمسيرة الاستقرار داخل تلك المؤسسات".

ولفت "حسن"، إلى أن عددا من الصحفيين العاملين بالمؤسسات القومية المختلفة ، سيقيمون دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لوقف القرار "الذى يمثل استفزازا شديدا للجماعة الصحفية".

و تابع "حسن" قائلا :" يحيى قلاش نقيب الصحفيين فقد الجانب الأكبر من شعبيته بانحيازه إلى فصيله السياسى داخل المجلس الأعلى للصحافة على حساب الجماعة الصحفية ".

وأعلن على حسن، أن هيئة مكتب رابطة أعضاء مجالس الإدارات و الجمعيات العمومية بالصحف القومية ستعقد اجتماعا طارئا خلال ساعات لبحث اتخاذ الإجراءات اللازمة.

- "الأعلى للصحافة" يكلف رؤساء إدارات الصحف القومية بالاستمرار فى مواقعهم
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365