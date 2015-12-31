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الإسماعيلي لـ في الجول: سنحاول إقناع الزمالك باستمرار شيكابالا معنا

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الإسماعيلي لـ في الجول: سنحاول إقناع الزمالك باستمرار شيكابالا معنا الإسماعيلي لـ في الجول: سنحاول إقناع الزمالك باستمرار شيكابالا معنا

"سنجري محاولة أخيرة مع الزمالك لإقناعهم باستمرار شيكابالا معنا" هكذا تحدث محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي مع FilGoal.com فور نهاية لقاء إنبي.

وكان الإسماعيلي قد تغلب على إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب بتروسبورت في إطار الجولة 11 من الدوري المصري.

وشهدت المباراة صناعة شيكابالا صنع الهدف الأول في المباراة لمروان محسن.

وتعد مباراة إنبي هي الأخيرة لشيكابالا مع الإسماعيلي قبل عودته لصفوف الزمالك مرة أخرى.

وتحدث أبو السعود لـFilGoal.com قائلا:"أتمنى استمرار شيكابالا معنا".

وأضاف"سأعرض على مرتضى منصور رئيس الزمالك فكرة استمرار شيكابالا معنا على أن نرسل له يوم الأحد باقي مستحقات إعارته".

وأتم"الإسماعيلي يحتاج لشيكابالا خلال الموسم الحالي وبعدها سيعود إلى الزمالك".

وكان شيكابالا قد انهمر في البكاء فور نهاية المباراة مباشرة (شاهد الفيديو).

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فيديو اليوم السابع