5 آلاف فرد و4000 كاميرا لتأمين احتفالات رأس السنة

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يشارك 5 آلاف فرد من مختلف دوائر وهيئات دبي في تنظيم ومتابعة احتفالات رأس السنة الميلادية خاصة في المنطقة الرئيسية التي تضم بوليفارد محمد بن راشد ودبي مول وبرج خليفة، وتم وضع 4 آلاف كاميرا تدار من غرفة عمليات خاصة بالحدث لرصد منطقة الاحتفالات التي من المتوقع أن تجذب مليوني شخص لحظة بلحظة، تحقيقاً للتدخل السريع في حالة الطوارىء.

وتفصيلاً، أكد العقيد عبد الله خليفة المري، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالنيابة، ونائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات في دبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن الانتهاء من خطط التأمين والمرور والسلامة والترتيبات التنظيمية المصاحبة للاحتفالات، جاهزية فرق العمل لاستقبال أفراد الجمهور، وأهمية الحدث الذي يشهد حضوراً كبيراً كل عام ويحظى بمتابعة عالمية، مشيراً إلى أنه سيتم توفير 5 شاشات عملاقة لعرض الحدث 2 في منطقة الصفوح و2 في جي بي آر وشاشة أخرى في كايت بيتش.

تنظيم

وأضاف إن وجود 2 مليون شخص متوقع في مكان واحد يترتب عليه تحديات أمنية وتنظيمية كبيرة، ومن أهمها الإزدحام المروري وقيام بعض الأشخاص بعبور شارع الشيخ زايد بعد انتهاء الحدث،إضافة إلى صعوبة الفصل بين العائلات والعزاب في ظل التدفق الكبير الذي تشهده المنطقة، داعياً أفراد الجمهور إلى الالتزام بتعليمات وإرشادات رجال المرور، والتواجد في وقت مبكر وعدم عرقلة حركة السير، واتباع اللوحات الإرشادية في مناطق مشاهدة الألعاب النارية.

ولفت المري إلى أن شرطة دبي وضعت جميع إمكاناتها البشرية والفنية لتوفير الراحة وسلاسة الحركة للزوار، مبيناً أن تأثير الاحتفالات يمتد إلى مناطق واسعة من مدينة دبي، ويشل الحركة فيها أحياناً، ويعد النجاح في السيطرة على حركة المرور ومنع حدوث الإزدحام، مؤشراً على نجاح اللجنة في الاستفادة من الخبرات المتراكمة للأعوام السابقة، ووضع الحلول المناسبة لهذه المشكلة لرسم البسمة على وجوه زوار الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص وتحقيق أعلى معدلات الرضا والسعادة.

أماكن

ونوه العقيد المري بإغلاق كافة المداخل مرحلياً بعد الساعة الثامنة مساء، بعد متابعة غرفة العمليات لتدفق المركبات وتحديد الأماكن الشاغرة، بينما سيتم إغلاق الشوارع المؤدية إلى المنطقة تباعاً بدءاً من الساعة السادسة مساء، وستخصص مسارات لسيارات الشرطة والإسعاف في حالات الطوارئ، وتحديد 8 مناطق للمشاهدة.

ونبه العقيد حارب الشامسي مدير إدارة الفعاليات في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي إلى ضرورة عدم اصطحاب الحقائب الكبيرة ورعاية الأطفال وحمايتهم من التدافع والإزدحام والحصول على أسورة الأطفال من بوابات الدخول وكتابة بيانات الطفل عليها بدقة، مشيراً إلى أن أغلب بلاغات العام الماضي تركزت في فقدان الهواتف والمتعلقات الشخصية والحقائب.

تجهيزات

وقال المقدم خبير حسين محمد الرحومي منسق الدفاع المدني في دبي أن 200 إطفائي سيتواجدون في موقع برج خليفة للتدخل السريع وتم تجهيز 30 من آليات الإطفاء المختلفة للتدخل السريع في حالة الطوارىء تم توزيعها على 5 قطاعات في منطقة برج خليفة.

ولفت الرحومي إلى الاستعداد للفاعلية منذ شهرين تقريباً والتأكد من تأمين مناطق إطلاق الألعاب النارية ومواقع تخزينها وتوقيت إطلاقها، منوهاً بوجود خطط للتعامل مع الحالات الطارئة كافة. وأوضح أن العام الماضي شهد اختراقات من جانب بعض أفراد الجمهور لمواقع إطلاق الألعاب النارية نتيجة الإزدحام والأعداد الهائلة وتمت السيطرة عليها.

وقال المقدم جمعة بن سويدان مدير إدارة الفعاليات في الإدارة العامة للمرور أن 75 شرطياً و45 دورية أمنية سيتواجدون من الصباح الباكر اليوم لتنظيم الفعالية في منطقة برج خليفة، ويمكن للجمهور الاستفادة من المواصلات العامة في دبي حيث سيتم تخصيص أربع مناطق رئيسية لمواقف السيارات في الميدان الذي يستوعب 8 آلاف سيارة، والمركز التجاري العالمي ويستوعب 1500 سيارة، وحديقة زعبيل وتستوعب ألف سيارة، بالإضافة إلى مواقف الإدارة العامة لإقامة وشؤون الأجانب ومصلى العيد في منطقة الجافلية ويستوعب 500 سيارة، كما سيتم توفير حافلات لنقل الركاب من المواقف إلى منطقة الاحتفالات كذلك يمكن استخدام مترو دبي، مشيراً إلى توقع إغلاق محطة برج خليفة بعد الانتهاء من الحدث.

التزام

ودعا بن سويدان أفراد المجتمع، خصوصاً الأسر، بالحضور مبكراً إلى المناطق التي تشهد فعاليات، والالتزام باللوحات الإرشادية وتجنب السير على جانبي الطريق، منوهاً بأن شرطة دبي ستتجنب تحرير مخالفات لرواد الاحتفالات في هذه المناسبة السعيدة، إلا في حال إصرار السائق على عدم الالتزام والاستجابة للتعليمات.

وأضاف إنه من المهم الالتزام بالتعليمات، وحضور أصحاب الدعوات المسموح لهم الدخول إلى مناطق الفعاليات، في وقت مبكر، ومن الأفضل استخدام سيارات الأجرة، أو الحافلات العامة، لسهولة الوصول وعدم التقيد بمواقف محددة.

وأكد حسين البنا مدير إدارة المرور في هيئة الطرق والمواصلات أنه سيتم توفير 170 حافلة مجانية لنقل الركاب من المواقف إلى مناطق الاحتفالات، مشدداً على ضرورة توجه القادمين من المناطق الأخرى إلى محطات المترو الذي سيعمل على مدار الساعة، متوقعاً أن يستخدم المترو 900 ألف شخص في هذا اليوم.

30 زورقاً

وقال عيسى بن خرباش مدير إدارة الشؤون البحرية في مكتب سمو ولي عهد دبي أن 30 زورقاً بحرياً و2 يخت تابعين لفزاع مارين ستشارك في تأمين ومتابعة احتفالات رأس السنة الميلادية، واليخت الأول زعبيل يحمل مركز القيادة والسيطرة وتأمين البوارج التي ستطلق منها الألعاب النارية، ويخت فتح للإمدادات الطبية والإسعافات الأولية والتدخل في حالة الطواريء.

وأشار إلى أن ما يقارب من 200 شخص سيتواجدون منذ الصباح الباكر لإدارة الزوارق واليخوت وتقديم المساعدة للفرق المشاركة.

تواصل

أكد العقيد عبد الله المري أنه يمكن للجمهور الاطلاع على المستجدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشرطة دبي و المؤسسات المشاركة في لجنة تأمين الفاعليات، وإرسال الاستفسارات أو الإبلاغ عن المخالفات بالاتصال على الأرقام 999 أو 901 أو عبر مواقع التواصل ومتابعة تطبيق لجنة الفعاليات.