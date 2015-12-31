نهيان بن مبارك يطلع على المراحل النهائية لنفق الصرف الصحي الاستراتيجي

اطلع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المجتمع، على مراحل سير مشروع النفق الصحي الاستراتيجي في منطقة الوثبة التي تعد آخر نقطة للنفق الذي تبلغ تكلفته 5.7 مليارات درهم ويستوعب 1.9 مليون متر مكعب من المياه بطول 86 كيلومتراً.

واستمع معاليه إلى شرح عن أهم المهام التي تقوم بها مختبرات شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي المجهزة بكل الأجهزة والمعدات المتطورة، لمراقبة نوعية مياه الصرف الصحي ومواصفات المياه التي تمت معالجتها، حيث إن المختبر يعمل على التحاليل الفيزيائية والكيميائية والمايكروبيولوجية الدقيقة للمياه التي يتم استخدامها بعد معالجتها في ري الحدائق والمسطحات الخضراء في الإمارة.

بنية تحتية

واطلع أيضاً على سير العمل في بعض مشاريع الشركة الحيوية، وعلى أهم التطورات في مجال الصرف الصحي الذي قد يسهم بشكل كبير وفعال في تطوير البنية التحتية الإمارة أبوظبي.

خطط

وأشار عبد الله علي مصلح الأحبابي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، إلى أن الشركة تسير على خطط ورؤية مرسومة بعناية، نحو تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية التي لا تخدم الشركة وحسب، إنما تمزج ما بين تطلعاتها وتطلعات إمارة أبوظبي لتحقيق رؤية أبوظبي 2030 التي تمثل الغايات السامية التي حددتها الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الاستمرار في تطوير مجتمع آمن وواثق، وبناء اقتصاد مستدام ومنفتح ومنافس عالمياً، وصولاً إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها.

خطة تطوير

ويأتي مشروع نفق الصرف الصحي الاستراتيجي ضمن خطة الشركة الاستراتيجية التي تتوافق مع خطة تطوير الإمارة لعام 2030، حيث يعد برنامج تطوير النفق الاستراتيجي (STEP) لإمارة أبوظبي من أبرز المشاريع المستقبلية التي تطورها حكومة أبوظبي في مجال البنية التحتية، ويلبي المشروع الاحتياجات الطويلة الأجل لجمع ونقل مياه الصرف الصحي من جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، بما في ذلك بعض الجزر المحيطة بها، حيث سيوفر حلاً مستداماً لجمع المياه العادمة على المدى البعيد، والوفاء بمتطلبات جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، وتم تصميم السعة الحالية لاستيعاب 1.9 مليون متر مكعب يومياً من المياه العادمة بحلول عام 2030.

حلول

ويعد مشروع النفق أحد أطول الأنفاق الانحدارية على مستوى العالم، وتبلغ تكلفته 5.7 مليارات درهم، ويتكون من نفق عميق لخط الصرف الصحي بطول 41 كلم، وخطوط صرف صحي فرعية بطول 45 كلم، ومحطة ضخ رئيسة تقع بالقرب من محطتي معالجة مياه الصرف الصحي بالوثبة.

وستستخدم شبكات الصرف الصحي الفرعية التي يصل قطرها الداخلي إلى ثلاثة أمتار لربط خطوط الصرف الصحي الانحدارية القائمة بالنفق الاستراتيجي ونقلها انحدارياً، مما سيؤدي إلى تخفيف الحمل على شبكة التجميع الرئيسة القائمة، والاستغناء عن عدد كبير من محطات الضخ القائمة التي يصل عددها إلى 34 محطة.