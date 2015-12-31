حمدان بن مبارك يكرم الفائزين بجائزة رواد الابتكار

كرم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أول من أمس - في مقر الوزارة - الإماراتيين المبتكرين الفائزين بجائزة «رواد الابتكار» من طلبة التعليم الجامعي والدراسات العليا داخل الدولة وخارجها.

وقال معاليه إن الجائزة تهدف إلى ترجمة البحوث والأفكار العلمية للطلبة إلى مشاريع ابتكارية قابلة للتطبيق وتحقيق المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للدولة.واشتملت بحوث الفائزين على مواضيع في الاقتصاد الإسلامي والطاقة الخضراء وعلوم الجينات والتربية والتطبيقات الإلكترونية المساعدة في المجال الطبي والهندسة الإلكترونية والتكنولوجية والعلوم الصحية.ويأتي التكريم حرصاً من معاليه على تشجيع الطلبة والباحثين وتحفيز الآخرين على الاهتمام بالإبداع وترسيخاً لمنهجية الابتكار في البحث العلمي.

وكانت الجائزة قد أطلقت في يونيو الماضي لتشمل فرعين رئيسين هما جائزة أفضل ابتكار علمي وتكنولوجي وجائزة أفضل بحث مبتكر.وتشتمل جائزة أفضل ابتكار علمي وتكنولوجي على فئات طلبة الدراسات الجامعية وطلبة الدراسات العليا خارج الدولة وطلبة الدراسات الجامعية في مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص وطلبة الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص المعتمدة داخل الدولة. أبوظبي - وام