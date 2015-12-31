ولي عهد أم القيوين يكرم الفائزين بجائزة راشد المعلا للقرآن

كرم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين الفائزين بجائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية في دورتها الثامنة، وذلك في الحفل الختامي للجائزة الذي نظم أول من أمس في المركز الثقافي في أم القيوين التابع لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.

حضر الحفل الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين وفضيلة الشيخ عمر أيت القزابري إمام مسجد الحسن الثاني في المملكة المغربية - ضيف الجائزة - وعدد من مديري الدوائر المحلية والاتحادية في الإمارة وجمهور غفير.

تحصين الشباب

وقال الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء الجائزة «إننا نجتمع من أجل كتاب الله تعالى.. هذا الكتاب العظيم الذي فيه تقويم للسلوك وتنظيم للحياة من تمسك به نجى ومن ضل عنه غوى.. بتلاوة القرآن الكريم تتنزل السكينة وبحفظه والتمسك بأحكامه يحفظ الله البلاد والعباد».

وأضاف أن القرآن الكريم هو من أعظم وسائل تحصين الشباب وتنشئتهم على القيم والمبادئ السامية والأخلاق الفاضلة الكريمة والقيم الاجتماعية الوطنية العالية فيقوى بذلك الوازع الديني والانتماء الوطني والولاء للقيادة والترابط الاجتماعي فيكونون في حصن حصين وحماية من الأفكار الهدامة.

وأعرب عن فخر «جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية» بأن تكون من المؤسسات التي أنشئت لخدمة كتاب الله تعالى وربط الأجيال المسلمة بكتاب الله من خلال تنظيم الأنشطة والبرامج والمسابقات القرآنية التي تهدف إلى بناء جيل قرآني متميز يساهم في نهضة ورقي المجتمع.

وأشار إلى أن هذه الأنشطة تحظى باهتمام ورعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ما ساهم في استمرارية الجائزة.

وتقدم الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا بجزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاح الجائزة ولجميع الرعاة على مساهمتهم في خدمة القرآن الكريم وأهله.

ووزع سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا يرافقه الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا وفضيلة الشيخ عمر أيت القزابري.. الشهادات وكرموا الفائزين من حفظة القرآن الكريم والرعاة.

وتسلم سمو ولي عهد أم القيوين هدية تذكارية من رئيس مجلس أمناء الجائزة، فيما قدم سموه هدية تذكارية إلى فضيلة الشيخ عمر أيت القزابري ضيف الجائزة.