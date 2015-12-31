حاكم رأس الخيمة يبحث تعزيز العلاقات مع قنصل كوريا

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد، أمس، هيو نم دك قنصل عام جمهورية كوريا، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء بالقنصل، متمنياً له طيب الإقامة، وتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين في مجالات عدة.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن سالم القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، والشيخ محمد بن حميد بن عبد الله القاسمي العضو المنتدب لهيئة المنطقة الحرة، والشيخ سالم بن محمد بن ناصر القاسمي، ويوسف عبيد النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وصالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وعدد من المسؤولين.