مركز الملك سلمان يدشن مرحلة جديدة من "حملة الأمل" لتأهيل مستشفى مأرب باليمن

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مرحلة جديدة من "حملة الأمل" المتجهة لتأمين الأجهزة الطبية والمولدات الكهربائية والأدوية والمستلزمات الطبية لتأهيل مستشفى مأرب .

وأوضح المستشار فى الديوان الملكى المشرف العام على مركزالملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن تدشين هذه المرحلة تأتى انفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتلمس احتياجات الشعب اليمنى.

وأشار أن هذه الحملة امتداد للمراحل السابقة وتلبية للمتطلبات الأساسية من الأجهزة والمحاليل الطبية العاجلة والأدوية ومنها الخاصة بالأمراض المستعصية مثل السرطان وتبلغ زنتها أكثر من 250 طناً تحملها 10 شاحنات كبيرة، مبيناً أن هذه المرحلة التي انطلقت من المقر الدائم للمركز سيتبعها مرحلة أخرى لتأهيل مستشفى عدن، مؤكداً أن المساعدات الإغاثية والعلاجية تقدم لجميع أبناء اليمن دون تفريق أو تمييز بين المستفيدين منها.