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مركز "فتا" الفلسطينى ينظم حفلا للمستفيدين من مشروع مؤسسة "خليفة بن زايد" للإنجاب

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مركز "فتا" الفلسطينى ينظم حفلا للمستفيدين من مشروع مؤسسة "خليفة بن زايد" للإنجاب مركز "فتا" الفلسطينى ينظم حفلا للمستفيدين من مشروع مؤسسة "خليفة بن زايد" للإنجاب
نظم المركز الفلسطينى للتواصل الإنسانى "فتا" حفل استقبال فى قطاع غزة، أمس الأربعاء، للمستفيدين من مشروع الإنجاب وعلاج العقم الممول من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وذلك على شرف وحضور د. جليلة دحلان رئيس مجلس إدارة فتا.

أكد الناطق باسم المركز أن الحفل يأتى تعبيرا وترجمة للمشاعر الأخوية والطيبة التى تجمع المركز بالمستفيدين من المشروع كأبناء الشعب الفلسطينى، كما التقى خلال الحفل المستفيدون برئيس مجلس الإدارة د. جليلة دحلان وعبروا عن شكرهم وتقديرهم لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لتمويلها الكريم لهذا المشروع الذى ساعدهم على تكوين أسرة بعد سنوات من عدم الإنجاب، وتم تبادل الصور التذكارية ما بين المستفيدين ورئيس مجلس إدارة فتا.
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