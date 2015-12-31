"النقل": 42 سائقا بالسكة الحديد يحاولون تعطيل العمل ومرتباتهم 6 آلاف جنيه

قال الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل إنه توجد "فئة صغيرة" بالسكة الحديد تحاول إثارة العاملين وتعطيل حركة القطارات بسبب مطالب فئوية، مضيفا : " عددهم 42 سائق قطار".

واضاف وزير النقل فى تصريحات خاصة أن حركة القطارات انتظمت ، وأن هؤلاء الذين يعطلون حركة القطارات سيطبق عليهم القانون الذى يجرم تعطيل المرافق العامة متابعا: "مرتبات السائقين بالسكة الحديد لا تقل عن 6 آلاف جنيه ، وإجمالى مرتبات العاملين فى الهيئة 3.2 مليار جنيه فى العام".

واستطرد وزير النقل: "أنا فى انتظار أى بلاغ أو محضر من أى مواطن ضد تعطيل حركة القطارات من أجل تطبيق القانون على المتسبب".

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