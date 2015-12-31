"الكهرباء": تركيب 28 ألف عداد كودى للمبانى العشوائية بالجمهورية حتى الآن

أعلن الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن تلقى شركات توزيع الكهرباء الـ9 ، أكثر من مليون طلب لتركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة لتقينين وضعهم من ناحية التيار الكهربائى ، لتتمكن الوزارة من تحصيل مستحقاتها بشكل شهرى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من تركيب 28 ألف عداد كودى بالمناطق العشوائية على مستوى الجمهورية حتى الآن ، من إجمالى طلبات المواطنين الذين انطبقت عليهم الشروط، موضحاً أن هذا المشروع يهدف إلى تحصيل المبالغ المهدرة على شركات توزيع الكهرباء، من المواطنين الذين لديهم وصلات كهرباء غير قانونية، وفى نفس الوقت ألا يخضع المواطن للمسألة القانونية مؤقتًا.

وأشار اليمانى إلى أن تركيب عداد كودى بالمبانى المخالفة لا يعنى سند قانونى لهم فى حالة صدور قرار من إدارة الحى بالإزالة ، لأنه لا يحمل أسم المستهلك و لكنه يحمل رقم مسلسل للحد من سرقة التيار الكهربائى التى تكبد القطاع خسائر بملايين الجنيهات.

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