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عزمى مجاهد مهاجماً علاء الأسوانى:"مطبلاتى وحرامى روايات"

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عزمى مجاهد مهاجماً علاء الأسوانى:"مطبلاتى وحرامى روايات" عزمى مجاهد مهاجماً علاء الأسوانى:"مطبلاتى وحرامى روايات"

شن الإعلامى عزمى مجاهد ببرنامجه "الملف" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، هجوماً حاداً على الكاتب والروائى علاء الأسوانى، قائلاً "انت اللى بتطبل وصاحب أجندات وعلى رأسك مليون بطحة، ومصر ليست اشد قمعاً الآن كما تدعى".

وواصل عزمى مجاهد هجومه موجهاً حديثه للأسوانى قائلاً "بتروح تسافر عشان تتبسط فى فرنسا، ومبارك عصره فيه فساد..إيه المشكلة..لكن عمره ما كان جاسوس أو خائن ومش بيسرق بطولات ويسرقها لنفسه زى ما أنت بتسرق رويات وتنسبها لنفسك".

كما شن مجاهد أيضاً هجوماً حاداً على الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، معتبراً أنه خائن، مطالباً بمحاكمته فى ميدان التحرير.

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مصر 365