إحالة ضابط شرطة سابق لمحكمة الجناتايات لاتهامه بقتل والده وزوجة والده

قرر المستشار محمد الزنفلى، المحامى العام الأول لنيابات كفرالشيخ الكلية، إحالة "عصام .ع .س" ضابط شرطة مُحال للاحتياط إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل والده وزوجة والده والشروع فى قتل شقيقه وشقيقته مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

ووجهت النيابة تهمة القتل لوالده وزوجة والده، والشروع فى قتل شقيقه وشقيقته، وإحراز سلاح نارى و ذخائر بدون ترخيص، وتبين أن السلاح المستخدم سلاحه الميرى الذى ادعى فقده قبل إحالته للإحتياط لمخالفات ارتكبها.

وتعود أحداث الواقعة إلى أواخر شهر أبريل الماضى، عندما تلقى اللواء عبد الرحمن شرف، مدير أمن كفر الشيخ السابق إخطارًا من اللواء أشرف ربيع، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإطلاق النقيب "عصام .ع .س" ضابط شرطة مُحال للاحتياط الأعيرة النارية على أفراد أسرته مما أسفر عن مقتل والده وزوجته وإصابة شقيقيه.

وتمكنت مباحث مركز الرياض تحت إشراف العميد محمد عمار، رئيس المباحث الجنائية، من القبض على الضابط المتهم، وتبين من تحريات المباحث نشوب مشاجرة بين المتهم وبين أفراد أسرته ، قام على أثرها بإطلاق النيران عليهم، مما تسبب فى مقتل والده وزوجة أبيه وإصابة شقيقه و شقيقتيه.