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المرصد السورى: مقتل وإصابة عشرات فى تفجير انتحارى بشمال شرق سوريا

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المرصد السورى: مقتل وإصابة عشرات فى تفجير انتحارى بشمال شرق سوريا المرصد السورى: مقتل وإصابة عشرات فى تفجير انتحارى بشمال شرق سوريا
قال مسؤول كردى والمرصد السورى لحقوق الإنسان إن تفجيرا انتحاريا مزدوجا استهدف مطعمين فى بلدة يسيطر عليها الأكراد فى شمال شرق سوريا اليوم الأربعاء مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وقال ريدور خليل المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية لرويترز إن التفجيرين وقعا فى القامشلى قرب الحدود التركية. وقال إنهما على الأرجح من عمل تنظيم داعش الذى تقاتله الوحدات الكردية فى شمال شرق سوريا وإن من المعتقد أن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن 30 شخصا على الأقل قتلوا أو أصيبوا فى التفجيرين.
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