مرتضى يعلن انتقال حارس الزمالك للمصري البورسعيدي

ساند مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك خالد قمر مهاجم سموحة المعار من الفريق الأبيض بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراته مع الإنتاج الحربي.

وأصيب قمر في كرة مشتركة مع السيد فريد مدافع الإنتاج تبعها سقوطه متألما.

وقال مرتضى منصور عبر برنامج (اللعبة الحلوة) يوم الأربعاء: "خالد قمر من أفضل وأكثر اللاعبين أدبا.. ما حدث له ابتلاء من الله".

وأضاف "أتمنى أن يكون هو الاختبار الأخير له ليقف بعد ذلك على قدميه ويتابع مستقبله".

وأعير قمر من الزمالك لسموحة لمدة عام وأكد اللاعب أنه سيعود لفريقه القديم بنهاية الموسم.

وأشار منصور "ننتظر من الإسماعيلي إرسال الاستغناء الخاص بمحمود عبد الرازق شيكابالا يوم الخميس بعد الاتفاق مع محمد أبو السعود".

"أهنأه على المباراة التي قدمها فريقه والفوز على إنبي وأداء شيكابالا الرائع والذي التزم بكلمتنا مع الإسماعيلي بخوض المباراة ثم العودة للزمالك".

عبد الشافي

وألمح مرتضى منصور بإمكانية عودة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لأهلي جدة إلى الزمالك بسبب عدم حصول النادي الأبيض على مستحقاته البالغة مليون و300 ألف دولار.

وقال منصور: "تحدثت مع رئيس أهلي جدة وطالبته بالقسط الذي لا يوجد مبرر لتأخره حتى الآن.. قال لنا إن هناك معونة متأخرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم ولهذا لم تأخر القسط".

وأضاف "لا نريد أزمات مع أندية السعودية المحترمة طلبوا مهلة بسيطة حتى السداد وسنرى".

وردا على إمكانية عودة عبد الشافي في حالة عدم سداد المبلغ، رد مرتضى "تقريبا هو دا اللي هيحصل".

انتعاشة وشيكة

وأوضح منصور إلى أنه خزينة الزمالك ستنتعش بـ11 مليون ونصف مليون جنيه.

وفسّر "غدا هناك مؤتمر صحفي لتسليم بنك مصر أربعة محلات في سور النادي سيتم تأجيرهم مقابل 11 مليون و440 ألف جنيه".

ومن المقرر أن يوقع مرتضى منصور العقود مع محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

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