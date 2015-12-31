محافظ اسوان يقدم واجب العزاء فى مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك

قدم اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان واجب العزاء في وفاة الأنبا يؤانس زكريا مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك والتي تضم كنائس نجع حمادي وقنا والأقصر، بالإضافة إلي أسوان وذلك بمقر الكنيسة الكاثوليكية.

وكان في استقبال المحافظ، القمص أنطونيوس ذكري راعي الأقباط الكاثوليك بأسوان والأب بيتر رئيس دير الكومبونيان بالكنيسة الكاثوليكية، بجانب لفيف من كهنة وقساوسة الكنيسة، وأيضاً القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي.

وعبر محافظ أسوان عن خالص تعازيه لجميع الأخوة الأقباط الكاثوليك لوفاة الأنبا يؤانس باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج الشعب المصرى العظيم، مؤكداً علي أن المصريين على مر العصور يسود بينهم روح الأخوة والمودة والترابط في جميع المناسبات والتي تظهر بوضوح في أوقات المحن والتحديات أكثر من أوقات الأفراح.

وأشار المحافظ إلى أن هذه القيم والمعاني النبيلة التى تسود الشعب المصرى العظيم لا تعترف بالتفرقة أو الطائفية، وهو ما تربينا عليه منذ الصغر وأيضاً ما لمسناه على أرض الواقع طوال فترة خدمتنا فى القوات المسلحة.

وأوضح اللواء مجدي حجازي بأنه سوف يقف علي مسافة واحدة من جميع أطياف وفئات وقبائل الشعب الأسواني، بجانب استعداده التام للتعاون مع كل يد تسعى للمشاركة الإيجابية الجادة لنهضة وتنمية محافظتها.

ومن جانبه قدم القمص أنطونيوس ذكري الشكر لمحافظ أسوان علي مشاركته في عزاء الأنبا يؤانس زكريا وهو الذي يعكس أصالة المعدن المصري الأصيل والروح الوطنية العظيمة، ويؤكد علي عمق علاقات المودة والمحبة السائدة بين المسلمين والأقباط منذ القدم لتظل هذه الروح دائماً تدعم تماسك الجبهة الداخلية و الوقوف صفاً واحداً أمام محاولات النيل من استقرار ونماء مصرنا الغالية.