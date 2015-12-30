موجز المحافظات.. وضع "الكلابش" بسيارة شرطة بسبب وقوفها فى الممنوع

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، الأربعاء، أبرزها أنه وضع رجال الإدارة العامة للمرور بمحافظة الأقصر، بقيادة العميد محمد صلاح مدير مرور الأقصر، كلابشات المخالفة فى إحدى سيارات الشرطة التى وقفت بمنطقة ممنوع التوقف فيها بميدان صلاح الدين بوسط مدينة الأقصر، وهو الأمر الذى لاقى استحسان المواطنين، بسبب تعامل رجال المرور مع سيارات الشرطة كغيرها من المخالفين.

وأعلنت مصادر مطلعة بشمال سيناء، الأربعاء، أنه تم الإفراج عن 14 محتجزاً أمنياً، من أبناء محافظة شمال سيناء، وخرجوا من أماكن احتجازهم بالإسماعيلية، بعد أن تم التأكد من عدم ضلوعهم فى أعمال عنف.

وقال الشيخ مجدى بدران، وكيل مديرية الأوقاف بالشرقية، إنه تمت إحالة أكثر من 955 من العاملين بالمديرية، وهم "أئمة ومؤذنين وعاملين" للشئون القانونية خلال عام 2015.

وتمكنت مباحث الموانئ فى السويس، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط كمية كبيرة من أجهزة اللاسلكى المحظور استيرادها دون إذن مسبق من الأجهزة الأمنية، مخبأة داخل حاوية قادمة من الصين واردة لميناء السخنة.

كما تمكن ضباط مباحث أبو حماد بالشرقية، الأربعاء، من ضبط شقيقى أمين الشرطة المتهم بقتل المقدم محمد الألفى ضابط الأمن الوطنى بالزقازيق.

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>وإلى أهم الأخبار..

- رجال مرور الأقصر يضعون "الكلابش" بسيارة شرطة بسبب وقوفها فى الممنوع

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- الإفراج عن 14 محتجزا أمنيا من أبناء محافظة شمال سيناء

- محافظ شمال سيناء: 17 يناير استبعاد القيادات الكسولة من الجهاز التنفيذى

- الأوقاف تحيل 955 إماما وعاملا بالشرقية للتحقيق خلال 2015للتقصير فى العمل

- ضبط أجهزة لاسلكى مخبأة داخل حاوية قادمة من الصين بميناء السخنة فى السويس

- ضبط شقيقى أمين شرطة شاركاه فى قتل ضابط بالأمن الوطنى فى الشرقية

- لأول مرة.. إنهاء تراخيص سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة تليفونيا بقنا



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