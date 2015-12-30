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تشغيل 86 شاب فى مشروعات الخدمة العامة ببئر العبد

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تشغيل 86 شاب فى مشروعات الخدمة العامة ببئر العبد تشغيل 86 شاب فى مشروعات الخدمة العامة ببئر العبد
أطلقت اليوم جمعية المشروعات الصغيرة بمركز بئر العبد فى محافظة شمال سيناء، مشروع مبادرات تشغيل الشباب فى المناطق الريفية والحضرية بقسم رمانة.

وقال بيان اليوم، إن المشروع ممول من الصندوق الاجتماعى للتنمية لتشغيل 86 شاب وفتاة فى أعمال تشجير الشوارع الرئيسية ودهان الأرصفة والأعمدة والمنازل وتنظيف وتطهير خزانات المياه، وتوزيع ثمانى مظلات وقيام المثقفات بالتوعية بالعمل الحر والمشروعات الصغيرة ، بمنحة قدرها مليون جنيه، وتستمر فترة العمل 15 شهرا.

وقالت حنان مقيبل رئيس مجلس إدارة جمعية المشروعات الصغيرة، إن الشباب والفتيات الذين تم اختيارهم من أبناء قرى نجيلة وام عقبة ورابعة والكرامة و٦ اكتوبر ورمانة والشهداء، بعائد شهرى 700 جنيها لمن يعملون فى الخدمة العامة، و750 جنيها لمن يعملون فى الجانب التثقيفى.

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مصر 365