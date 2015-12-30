مدير مباحث الشرقية الجديد يجتمع مع الضباط للوقوف على الأوضاع الأمنية بالمديرية

اجتمع اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية الجديد بالشرقية، اليوم بعد ساعات من وصوله لديوان المديرية، برؤساء أفرع البحث الجنائى، ورؤساء المباحث الجنائية، وذلك للوقوف على الأوضاع الأمنية بالمديرية ووضع خطة للعمل.

وشدد "خطاب" على الضباط بحسن معاملة المواطنين والمتهمين والتعامل بالقانون مع الجميع، ووعد بوضع خطة لمداهمة البؤر الإجرامية الخطرة بالمحافظة.

وكان اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، وصل اليوم إلى ديوان عام مديرية أمن الشرقية لمباشرة عمله.

وأصدر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، حركة تنقلات يوم الأربعاء الماضى شملت نقل اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إلى المباحث الجنائية بقنا، ونقل اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، بمحافظة قنا مدير للمباحث الجنائية بالشرقية.