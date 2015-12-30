الإسماعيلي لـ في الجول: النابي يتولى مسؤولية لقاء الشرطة.. والقماش قد يكون مديرا للفريق

أكد محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي أن المدير الفني الجديد للفريق نصر الدين النابي سيتولى مسؤولية الفريق بداية من يوم الخميس.

وكان الإسماعيلي قد تغلب على إنبي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب بتروسبورت في إطار الجولة 11 من الدوري المصري يوم الأربعاء.

وتحدث أبو السعود لـFilGoal.com قائلا:"النابي سيتولي المسؤولية بداية من يوم الخميس".

وأضاف"سيكون هو المدير الفني للفريق في لقاء اتحاد الشرطة المقبل".

ويلاقي الإسماعيلي منافسه اتحاد الشرطة في الجولة 12 من الدوري المصري يوم الأحد المقبل بملعب الإسماعيلية.

في الوقت ذاته أكد أبو السعود أن خالد القماش المدير الفني السابق لاتحاد الشرطة قد يكون يشغل منصب مدير الفريق في الجهاز الفني للمدرب التونسي الجديد.

وشدد"لكن لن يصدر أي قرار في هذا الشأن إلا بعد عرض الأمر برمته على نصر الدين النابي".

وكان أبو السعود قد أكد أن ناديه سيجري محاولة مع الزمالك ورئيسه مرتضى منصور من أجل إقناعه باستمرار شيكابالا مع الدراويش لنهاية الموسم (طالع التفاصيل).