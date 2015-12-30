الرئيس التونسي يستقبل وزير الخارجية السعودي بقصر قرطاج

استقبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الذي يزور تونس حالياً على رأس وفد رفيع.

وكان الجبير قد وصل إلى تونس، صباح الأربعاء، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، وعدداً من كبار المسؤولين التونسيين, لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

> وتأتي هذه الزيارة، في إطار متابعة نتائج الزيارة الرسمية التي أدّاها الرئيس التونسي إلى المملكة العربية السعودية يومي 22 و23 ديسمبر الجاري، وفق بيان للرئاسة التونسية.

ويجمع المتابعين لتطورات العلاقة بين كل من السعودية وتونس، على أن زيارة وزير الخارجية الجبير، جاءت لتؤكد على نجاح زيارة الرئيس التونسي الأخيرة للرياض.

يذكر أن وسائل الإعلام التونسية كانت قد أشارت الى أن زيارة قائد السبسي الأخيرة للرياض حققت اختراقاً دبلوماسياً كبيراً، مشيرين إلى أن المملكة العربية السعودية ذات دور كبير ومحوري في رسم مستقبل المنطقة، وهو ما يدعمه الرئيس السبسي، الذي أعلن عن انخراط تونس اللا مشروط مع التحالف الإسلامي بقيادة السعودية ضد الإرهاب.

وكان في استقبال الجبير لدى وصوله إلى المطار وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش، ومدير الديوان الرئاسي رضا بالحاج والمستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدبلوماسية خميس الجهيناوي، والمستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالإعلام والتواصل الناطق الرسمي باسم الرئاسة معز السيناوي، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الوزير المفوض عبدالعزيز بن عبدالله الداود، وعدد من أعضاء السفارة.