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تعرف على فوائد الدوم الصحية أهمها الوقاية من السرطان

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تعرف على فوائد الدوم الصحية أهمها الوقاية من السرطان تعرف على فوائد الدوم الصحية أهمها الوقاية من السرطان
الدوم من الثمار التى تحتوى على قدر كبير من الفوائد الصحية للجسم حيث تفضل كثير من ربات البيوت إعداده فى المنزل كمشروب صحى مفيد لجميع أفراد الأسرة.
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فوائد الدوم للوقاية من السرطان


>حول ذلك يقول الدكتور أحمد طايع استشارى أمراض الجهاز الهضمى وعلاج السمنة والنحافة: "يحتوى الدوم على قدر كاف من مضادات الأكسدة التى تساهم فى بطء نمو الخلايا السرطانية ما يجعل تناوله يساهم فى الوقاية من الإصابة من الأورام السرطانية".

فوائد مشروب الدوم لمرضى الكولسترول


>واستكمل د.طايع: "وفقًا للدراسات والأبحاث العلمية فإن مشروب الدوم مفيد للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكولسترول فى الدم نظرًا لاحتوائه على قدر جيد من مضادات الأكسدة التى تساهم فى خفض مستوى الكولسترول والدهون الثلاثية بالجسم".

نصائح ضرورية


>لذلك ينصح د.طايع بضرورة تناول مشروب الدوم للحصول على فوائده الصحية بدلاً من المشروبات الغازية الضارة بالصحة مع مراعاة عدم الإفراط فى إضافة كمية من السكر لتجنب التعرض لمشاكل السمنة وزيادة الوزن.
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