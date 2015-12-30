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البنجر الأحمر ينظف الكليتين والمرارة ويقوى المناعة

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البنجر الأحمر ينظف الكليتين والمرارة ويقوى المناعة البنجر الأحمر ينظف الكليتين والمرارة ويقوى المناعة
يعتبر البنجر من أفضل الأغذية المعروفة منذ فجر التاريخ، وكان يستخدم لعلاج العديد من الأمراض، كما أن الإغريق والرومان استخدموه لخفض ارتفاع درجة حرارة الجسم.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن أن البنجر يحتوى على المغنيسوم والكلور والصابونين والبيتين والفلافونويد واليود والزنك والكالسيوم والصوديوم والنتريت الطبيعى.

وأوضح الخبراء أن الكلور الموجود فى البنجر له خاصية مضادة للحساسية ويساعد فى تنظيف الكليتين، المرارة والغدد.

وأكد الخبراء أن البنجر قادر على علاج 15 نوعًا من الأمراض منها: فقر الدم، وتصلب الشرايين، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكر، ويساعد فى أمراض متصلة بالغدة الدرقية، ويحسن الذاكرة والنوم، ويساعد فى فترة انقطاع الطمث ويقوى المناعة.

وأضاف الباحثون أن الآثار الجانبية الوحيدة فى البنجر أنه يجعل البول أحمر اللون عندما يستهلك بكميات كبيرة ولكن هذا غير مؤذٍ.

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مصر 365