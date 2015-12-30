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التعليم:لدينا 2 مليون معلم وإدارى يتقاضون الجزء الأكبر من ميزانية الوزارة

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التعليم:لدينا 2 مليون معلم وإدارى يتقاضون الجزء الأكبر من ميزانية الوزارة التعليم:لدينا 2 مليون معلم وإدارى يتقاضون الجزء الأكبر من ميزانية الوزارة
قال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، إن هناك 54 ألف مدرسة، 41% منها بها كثافة طلابية لأكثر من 45 طالبا، أى حوالى 20 ألف مدرسة، لافتاً إلى أن حوالى 18 % منها تعمل فترتين مسائية وصباحية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، أن أزمة التعليم تكمن فى أنه يجب أن نضع أيدينا على المشكلات ثم نحلها، وهذا ما حدث، لافتاً إلى أن الوزارة ضخمة وبها 19.5 مليون طالب، و2 مليون معلم وإدارى يمثلون ثلث الجهاز الإدارى بالدولة، ويتقاضون الجزء الأكبر من ميزانية التربية والتعليم، حيث أن موازنة وزارة التربية والتعليم من أكبر الميزانيات الموجودة فى الموازنة العامة للدولة .


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