أخبار عاجلة

بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك -
كواليس استبعاد هاني من حسابات البدري -
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس» -
رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً -
امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

موجز الصحافة المحلية.. 1.5 مليون فدان "فى عين العدو"

Google+ Print
موجز الصحافة المحلية.. 1.5 مليون فدان "فى عين العدو" موجز الصحافة المحلية.. 1.5 مليون فدان "فى عين العدو"
تناولت الصحف المحلية، عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان" 1.5مليون فدان.. "فى عين العدو"، حيث دشــن الرئيــس عبد الفتــاح السيســى، أمــس الأربعاء، المرحلة الأولى من اســتصلاح المليــون ونصف الميلون فــدان، فــى منطقــة الفرافــرة، ً مقدما التهنئة للشــعب المصرى لما وصل إليه المشروع، وغــرس الرئيــس، يرافقه عــدد من الشــباب وطلبة الجامعــات وبراعــم المســتقبل، َ أول ٍ شــجرة بالمرحلــة الأولى، إيذانا بتدشــين المشروع الطموح الذى يستهدف اســتصلاح 4 ملاييــن فدان فــى مراحله الثــلاث، تضاف إلى مســاحة الرقعة الزراعية فى مصــر، كما قام بجولة تفقدية لأحد المنازل الريفيــة الجديدة، وطمأن الرئيس السيسى، الشعب المصرى، حول مفاوضات سد النهضة، مؤكدا أنها تسير بشكل جيد ومطمئن.

وقالت جريدة "الأهرام" إنه أخيرًا.. عادت روح الأمل والعمل الجاد إلى جسد الغربية المُنْهَك بالمشكلات؛ فمنذ بضعة أيام، تم تكليف اللواء أحمد ضيف صقر، محافظًا للغربية، ومن اللحظة الأولى، جرت الدماء فيى عروق وشرايين المحليات بالمحافظة؛ فلكل مشكلة عنده لها حل، ولكل مسئول تنفيذى يريد أن يعمل معه بالغربية مكان.

وعلمت جريدة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سوف يصدر اليوم قرارين جمهوريين، الأول يتعلق بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم 10 يناير المقبل، والقرار الثانى يتضمن تعيين 28 شخصية في مجلس النواب، ومن المتوقع حسم المرشح الأقوى لرئاسة البرلمان فور صدور القرار الجمهورى .. فإذا تضمنت القائمة اسم المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا فمن المؤكد أنه سيكون هو المرشح الأقرب للمنصب لما يتمتع به من خبرات قانونية ودستورية واسعة وخبرة سياسية كبيرة وهو الاحتمال الأقرب للحدوث.

قال مسؤول حكومى رفيع المستوى لجريدة "المصرى اليوم" إن القاهرة والرياض تستعدان للتوقيع على 12 مذكرة تفاهم فى إطار اجتماعات اللجنة التنسيقية "المصرية_ " التى ستعقد اجتماعها الثالث فى الرياض 5 يناير المقبل برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد وبحضور عدد كبير من وزراء البلدين.

قال مصدر واسع الاطلاع لجريدة "الشروق" إن فرص تولى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق رئيس المحكمة الدستورية رئاسة مجلس النواب باتت ضعيفة للغاية فى ظل تمسك الرجل برفض التعيين فى مجلس النواب من أجل استكمال مدته فى رئاسة المحكمة الدستورية العليا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020