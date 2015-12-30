أحمد شوبير: صراعى مع مرتضى منصور مرة أخرى مستحيل احتراما للرئيس السيسى

أكد أحمد شوبير، نجم الأهلى الأسبق، أن من الصعب عودة الصراع مع مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بسبب تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى لحل الأزمة واحتراماً له، قائلاً "مستحيل اتخانق مع مرتضى منصور تانى لقيمة واحترامى للرئيس الذى تدخل لحل المشكلة، ولكن أختلف معه فى الرأى وأنتقده ده حقى".

وأوضح الإعلامى أحمد شوبير، خلال حواره ببرنامج "السادة المحترمون" مع الإعلامى يوسف الحسينى، أن رئيس الزمالك يتميز بالقوة والسيطرة على إدارة الأبيض بشكل جيد، مشيراً إلى أن سياسة التغيير المستمر من الممكن أن تضر بالفريق.

وأضاف شوبير، قائلاً: "ما حدث فى الأهلى السنة الماضية لن يتكرر لتركيز الأحمر السنة الحالية، وما حدث فى الزمالك لن يحدث مرة أخرى بسبب كثرة التغيرات فى المدربين والأجهزة".