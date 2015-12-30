أخبار عاجلة

بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك -
كواليس استبعاد هاني من حسابات البدري -
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس» -
رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً -
امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أحمد شوبير: صراعى مع مرتضى منصور مرة أخرى مستحيل احتراما للرئيس السيسى

Google+ Print
أحمد شوبير: صراعى مع مرتضى منصور مرة أخرى مستحيل احتراما للرئيس السيسى أحمد شوبير: صراعى مع مرتضى منصور مرة أخرى مستحيل احتراما للرئيس السيسى
أكد أحمد شوبير، نجم الأهلى الأسبق، أن من الصعب عودة الصراع مع مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بسبب تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى لحل الأزمة واحتراماً له، قائلاً "مستحيل اتخانق مع مرتضى منصور تانى لقيمة واحترامى للرئيس الذى تدخل لحل المشكلة، ولكن أختلف معه فى الرأى وأنتقده ده حقى".

وأوضح الإعلامى أحمد شوبير، خلال حواره ببرنامج "السادة المحترمون" مع الإعلامى يوسف الحسينى، أن رئيس الزمالك يتميز بالقوة والسيطرة على إدارة الأبيض بشكل جيد، مشيراً إلى أن سياسة التغيير المستمر من الممكن أن تضر بالفريق.

وأضاف شوبير، قائلاً: "ما حدث فى الأهلى السنة الماضية لن يتكرر لتركيز الأحمر السنة الحالية، وما حدث فى الزمالك لن يحدث مرة أخرى بسبب كثرة التغيرات فى المدربين والأجهزة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365