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فيديو في الجول - شيكابالا ينهمر في البكاء بعد انتهاء مباراته الأخيرة مع الإسماعيلي

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فيديو في الجول - شيكابالا ينهمر في البكاء بعد انتهاء مباراته الأخيرة مع الإسماعيلي فيديو في الجول - شيكابالا ينهمر في البكاء بعد انتهاء مباراته الأخيرة مع الإسماعيلي

فور انتهاء مباراة الإسماعيلي مع إنبي التي انتهت بفوز الدراويش 2-1 انهمر محمود عبد الرازق "شيكابالا" في البكاء.

وصنع شيكابالا هدف الإسماعيلي الأول في المباراة ورفع رصيده من صناعة الأهداف بقميص الدراويش لأربعة أهداف.

وذكر مراسل FilGoal.com في ملعب بتروسبورت أن شيكابالا عقب صافرة النهاية التف حوله زملائه مما جعل لاعب الزمالك السابق يبكي بشدة.

وحرص محمد صبحي حارس المرمى وقائد الفريق على وداع شيكابالا قائلا له: "هتوحشنا يا شيكا".

وركض شيكابالا باكيا نحو غرف خلع الملابس بعد المباراة مباشرة.

وينتظر أن يعود شيكابالا للزمالك بعد قضاءه ستة أشهر في الإسماعيلي عقب انتهاء أزمته مع سبورتنج لشبونة.

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فيديو اليوم السابع

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