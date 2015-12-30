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هاني رمزي: الخسارة الأولى في الدوري؟ عقاب شيكابالا

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هاني رمزي: الخسارة الأولى في الدوري؟ عقاب شيكابالا هاني رمزي: الخسارة الأولى في الدوري؟ عقاب شيكابالا

"من يقصر في مراقبة شيكابالا ينال العقاب"، هكذا فسر هاني رمزي المدير الفني لإنبي خسارة فريقه الأولى في الدوري أمام الإسماعيلي بنتيجة 1-2.

وقال رمزي عقب اللقاء:"أبارك لفريق الإسماعيلي وجهازه الفني، بدأنا المباراة بشكل جيد، وقدمنا شوط على أعلى مستوى، وسجلنا هدفًا".

واستدرك عبر قناة (TEN)"ولكن تباعدت خطوط الفريق في الشوط الثاني، وباتت هناك مساحات واسعة أمام شيكابالا ومروان محسن لاستغلال مهاراتهم".

وأضاف"كان هناك حالة من عدم الالتزام في الرقابة، لذا اهتزت شباك إنبي بهدفين في 15 دقيقة، بعدها تسيدنا اللقاء لنهايته، وهاجمنا بكل خطوطنا دون جدوى".

وواصل"عندما تقصر في مراقبة لاعب مثل شيكابالا ويغيب التركيز أمام فريق كبير لديه خبرات، ستنال عقابك على الفور".

وأتم هاني رمزي"الخسارة واردة في كرة القدم، وأعتقد أنها ستمنحنا دوافع جديدة في المباريات القادمة أمام الاتحاد والزمالك وطلائع الجيش".

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