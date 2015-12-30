7 خطوات لإعداد مائدة رأس السنة

تحلو دعوة الأصدقاء والمقربين على العشاء يوم رأس السنة. وفي هذه المناسبة، يترتب على كل سيدة الاهتمام بترتيب مائدة الطعام بشكل يلائم المدعوين ويعكس مدى أناقتها وذوقها. لذا، لا بد لها من اتباع الخطوات الآتية:

1. اختاري مفرش المائدة والمناديل بألوان فاتحة مريحة للنظر ومنسجمة مع بعضها؛ لفتح شهية الضيوف على الأكل ضمن أجواء مريحة تعمّها البساطة والسلام.

2. استعملي أواني الفضّة والكريستال في هذه المناسبة.

3. وزّعي الأطباق بأحجام مختلفة لتناسب الأطعمة المقدمة. ولا بد من تخصيص كؤوس للماء وأخرى للمشروبات بأشكال مختلفة، فضلاً عن ترتيب الملاعق والشوك والسكاكين الخاصّة بكل ضيف.

4. وزّعي عبوات البهارات والتوابل على جانب المائدة.

5. ضعي الطبق الرئيسي في منتصف المائدة، حتى يكون قريباً من جميع الجالسين.

6. وزّعي المقبلات بأطباق عدة صغيرة، لتكون سهلة التناول من قبل المدعوين.

7. استعيني بالشموع أو الأزهار المجفّفة للتزيين، بهدف إضفاء أجواء أنيقة.