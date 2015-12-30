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بالفيديو.. خالد سليم يشعل استوديو "آخر النهار" بأغنيتى "جبار" و"قارئة الفنجان"

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بالفيديو.. خالد سليم يشعل استوديو "آخر النهار" بأغنيتى "جبار" و"قارئة الفنجان" بالفيديو.. خالد سليم يشعل استوديو "آخر النهار" بأغنيتى "جبار" و"قارئة الفنجان"
فى سهرة غنائية خاصة، أشعل المطرب خالد سليم الفقرة الرئيسية ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، على فضائية "النهار" بأغنية "حنين"، للفنانة وردة، وأغنيتى "جبار" و"قارئة الفنجان" لعبد الحليم حافظ.
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اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>وقال "سليم" إنه يحرص بنفسه على اختيار أغانيه على مسرح الأوبرا، مؤكداً أن الغناء فيها مختلف تماماً عن أى مكان آخر، بما يجعله يشعر بإحساس غير عادى.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>وأضاف "سليم ": "الجيل اللى بيحبنى بدأ يحب الأوبرا وأنا حلقة وصل بين أجيال المطربين القدامى والجدد"، مشيداً بجمهور مسرح سيد درويش فى الإسكندرية، قائلاً: "أشعر أننى وسط صحابى وأهلى".

وأدى الفنان الكبير أغنيتى "قارئة الفنجان"، و"جبار" للراحل عبد الحليم حافظ"، موضحا: "أغنية جبار بالنسبة لى تمرين، حيث استخدمها دائما فى تمرين صوتى وتوسعته بطبقات أعلى بنفس طريقة أداء عبد الحليم حافظ".
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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