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"الرئاسة": توفير كل التراخيص لأراضى التخصيص للقضاء على قيود البيروقراطية

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"الرئاسة": توفير كل التراخيص لأراضى التخصيص للقضاء على قيود البيروقراطية "الرئاسة": توفير كل التراخيص لأراضى التخصيص للقضاء على قيود البيروقراطية
قال علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح مشروع الـ 1.5 مليون فدان بالفرافرة ورأى الفرحة فى الناس كلها، لأن الأمر كان حلما للجميع، مضيفاً :"الفترة المقبلة ستشهد خروج من الإطار البيروقراطى، وأراضى التخصيص سيكون بها كل التراخيص ولن تواجه قيود بيروقراطية"

وأكد يوسف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، أن مشروع الـ 1.5 مليون فدان متكامل،و قائم على مدارس ومستشفيات، وطرق وفرص عمل وزراعة.

وأوضح أن الهدف هو الخروج من الوادى الضيق للتنمية، خاصة وأن النمو السكانى يتطلب أفكاراُ جديدة ، ورؤية متكاملة للتعامل مع الزيادة السكانية ، مضيفاً أن هناك شركة تابعة للحكومة ستطرح كراسة الشروط، وبه جزء للشباب، وأخر لكبار المستثمرين.

وتابع: "المفاوضات الجارية مع إثيوبيا والسودان تتم فى إطار علاقات متميزة مع شقيقتين ونحاول وضع تفاهم مشترك ومصالح متبدالة".
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