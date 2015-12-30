أخبار عاجلة

بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك -
كواليس استبعاد هاني من حسابات البدري -
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس» -
رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً -
امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ضبط شقيقى أمين شرطة شاركاه فى قتل ضابط بالأمن الوطنى فى الشرقية

Google+ Print
ضبط شقيقى أمين شرطة شاركاه فى قتل ضابط بالأمن الوطنى فى الشرقية ضبط شقيقى أمين شرطة شاركاه فى قتل ضابط بالأمن الوطنى فى الشرقية
تمكن ضباط مباحث أبو حماد بالشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط شقيقى أمين الشرطة المتهم بقتل المقدم محمد الألفى ضابط الأمن الوطنى بالزقازيق.

وتمكنت مأمورية شارك فيها النقيب عمرو داود رئيس مباحث أبو حماد، ومعاوناه النقيبان محمد فايد ورمزى أبوزيد معاونا مباحث المركز، من ضبط "السيد. ن. ا. م" 45 سنة، و" كامل. ن. ال. م" 39 سنة، شقيقى "سليمان "أمين الشرطة بجهاز الأمن الوطنى المتهم بقتل المقدم محمد الألفى الضابط بالأمن الوطنى، بتهمة الاشتراك مع شقيقهما وتحريضه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6800 لسنة 2015 إدارى مركز الزقازيق.

تعود أحداث الواقعة لشهر يونيو الماضى، عندما لقى 3 أشخاص مصرعهم بينهم خالد عبد السلام، لاعب فريق المقاولون العرب، فيما أصيب 5 آخرين بطلقات نارية، فى مشاجرة بين عائلتين بقرية جزيرة السعادة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بسبب خلافات بينهم على قطعة أرض قيراطين، على يد أمين الشرطة "سليمان نصر الله " وأشقائه، وأثناء مشاركة المقدم محمد الألفى الضابط بفرع الأمن الوطنى بالزقازيق، مع قوات أمن الشرقية فى مأمورية مكبرة ، لضبط أمين الشرطة الذى لاذ بالفرار بعد الحادث، أطلق أعيرة نارية على القوات أسفرت عن استشهاد المقدم محمد الألفى فى الحال ، وتمكنت القوات من مطاردته وتبادل النيران وأودت بحياة أمين الشرطة المتسبب فى أحداث جزيرة السعادة ومعه أشقاؤه بسبب خلافات على قطعة أرض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365