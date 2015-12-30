ضبط شقيقى أمين شرطة شاركاه فى قتل ضابط بالأمن الوطنى فى الشرقية

تمكن ضباط مباحث أبو حماد بالشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط شقيقى أمين الشرطة المتهم بقتل المقدم محمد الألفى ضابط الأمن الوطنى بالزقازيق.

وتمكنت مأمورية شارك فيها النقيب عمرو داود رئيس مباحث أبو حماد، ومعاوناه النقيبان محمد فايد ورمزى أبوزيد معاونا مباحث المركز، من ضبط "السيد. ن. ا. م" 45 سنة، و" كامل. ن. ال. م" 39 سنة، شقيقى "سليمان "أمين الشرطة بجهاز الأمن الوطنى المتهم بقتل المقدم محمد الألفى الضابط بالأمن الوطنى، بتهمة الاشتراك مع شقيقهما وتحريضه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6800 لسنة 2015 إدارى مركز الزقازيق.

تعود أحداث الواقعة لشهر يونيو الماضى، عندما لقى 3 أشخاص مصرعهم بينهم خالد عبد السلام، لاعب فريق المقاولون العرب، فيما أصيب 5 آخرين بطلقات نارية، فى مشاجرة بين عائلتين بقرية جزيرة السعادة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بسبب خلافات بينهم على قطعة أرض قيراطين، على يد أمين الشرطة "سليمان نصر الله " وأشقائه، وأثناء مشاركة المقدم محمد الألفى الضابط بفرع الأمن الوطنى بالزقازيق، مع قوات أمن الشرقية فى مأمورية مكبرة ، لضبط أمين الشرطة الذى لاذ بالفرار بعد الحادث، أطلق أعيرة نارية على القوات أسفرت عن استشهاد المقدم محمد الألفى فى الحال ، وتمكنت القوات من مطاردته وتبادل النيران وأودت بحياة أمين الشرطة المتسبب فى أحداث جزيرة السعادة ومعه أشقاؤه بسبب خلافات على قطعة أرض.