حبس مؤسس "البداية" و3 نشطاء لتأسيسهم حركة "شباب 25 يناير"

قررت النيابة العامة حبس 4 نشطاء سياسيين، من بينهم شريف دياب، مؤسسة حركة البداية، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجريها معهم، حول اتهامهم بتأسيس حركة شباب 25 يناير بالمخالفة للقانون، والتحريض على قلب نظام الحكم.

وشملت التحقيقات كلا من: شريف دياب، مؤسس حركة البداية، والنشطاء السياسيين، محمد فياض، وخالد أحمد طاهر، وسيد فتح الله.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، تحت مسمى حركة شباب 25 يناير، والتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مؤسس حركة البداية شريب دياب، أثناء تواجده بمحل عمله بمدينة الحرفيين التابعة لمحافظة القاهرة، بينما ألقت القبض على الناشط محمد فياض أثناء تواجده بوسط القاهرة، تنفيذا لقرارت ضبط وإحضار صادرة ضدهما بجانب المتهمين الآخرين.