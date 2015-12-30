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بالصور.. ضبط يونانية لمحاولتها تهريب أدوية بـ340 ألف جنيه فى مطار القاهرة

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بالصور.. ضبط يونانية لمحاولتها تهريب أدوية بـ340 ألف جنيه فى مطار القاهرة بالصور.. ضبط يونانية لمحاولتها تهريب أدوية بـ340 ألف جنيه فى مطار القاهرة
ضبطت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولى محاولة راكبة يونانية في تهريب كمية كبيرة من الأدوية الخاصة بعلاج الأورام السرطانية، بهدف بيعها في السوق المصرى والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة.

وأفاد مصدر جمركى بالمطار أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الطائرة المصرية القادمة من آثينا فقد اشتبه مأمور الجمرك محمد عبد الباقي في الراكبة وقام بتحويلها للتفتيش بمعرفة أحمد أبو بكر، ومعاونة ربيع عيد سيد، ومحمود خالد، وبحضور وإشراف فوزى العميرى ليتم العثور على المضبوطات والتى بلغت قيمتها نحو 340 ألف جنيه.

وأخطر محمد حسن عثمان مدير إدارة الجمرك ، إبراهيم عبد اللطيف مدير جمارك المطار، ليتم تحرير محضر بحق الراكبة ومصادرة الأدوية المضبوطة.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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مصر 365