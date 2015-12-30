إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة شمال مركز إدفو بمحافظة أسوان

تعرض 6 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم وكسور ، فى مشاجرة اندلعت بين مجموعة من الأهالى شمال مركز إدفو بمحافظة أسوان ، بسبب خلافات الجيرة.

وتم نقل المصابين حسب خطورة حالتهم لمستشفى إدفو العام ومستشفى أسوان الجامعى.

وكانت الأجهزة الأمنية بأسوان، تلقت إخطارا بنشوب مشاجرة ناحية "نجع السايح" بمنطقة البصيلية بمركز إدفو أستخدم فيها العصى والشوم وأسفرت المشاجرة عن إصابة 6 أشخاص .

وجارى تحرير محضر بالواقعة وملاحظة الحالة الأمنية لمنع تجدد الاشتباكات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين فيها وإخطار النيابة المختصة.

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