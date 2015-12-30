مدير أمن الشرقية يجتمع بقيادات المديرية وأفراد الشرطة استعداد لـ25 يناير

اجتمع اللواء حسن سيف، مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، مساء اليوم الأربعاء، بقيادات المديرية وأفراد الشرطة، بمقر نادى الشرطة بمدينة الزقازيق، وذلك بحضور اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية الجديد وأعضاء الائتلاف والنادى الفرعى لأفراد الشرطة.

وشدد مدير الأمن على ضرورة توطيد العلاقات بين مديرية أمن الشرقية ضباط وأفراد وعودة الأسرة الواحدة للمديرية، وضرورة التكاتف سويا من أجل النهوض بالمديرية، وتوفير الأمن والأمان لأبناء الشرقية، والعمل على تأمين المحافظة والاستعدات المكثفة لذكرى ثورة 25 يناير، والتعامل بالقانون مع أى محاولات للخروج عن القانون أو إثارة الفوضى.. وطالب "سيف" رجال الشرطة بحسن معاملة المواطنين ورجال القضاء والنيابة العامة والمحامين.