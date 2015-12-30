محافظ القليوبية يشكل لجنة لإعادة ضبط مشروع مواقف السيارات

أمر الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة مشتركة من إدارتى المرور والمواقف بالمحافظة لإعادة ضبط مشروع المواقف وتنمية موارده والقضاء على المواقف العشوائية.

وقال مصطفى أبو حجر مدير عام مشروع المواقف بالقليوبية، انه تم تشكيل لجنة مشتركة لرصد المواقف وعمل دراسة واقعية لتنمية الموارد بها والسيطرة على التهرب من سداد مستحقات الدولة وإعادة تقييم إيرادات المواقف وضبط الحركة وتنميتها وفقا لعدد السيارات الموجودة بكل موقف والخطوط العاملة عليها.

وأضاف أبو حجر فى تصريحات صحفية، أن عدد المواقف الأساسية والفرعية بالمحافظة يبلغ 14 موقف للسيارات الأجرة والسرفيس، بواقع مجمعين رئيسيين ببنها وشبرا الخيمة وموقف فرعى بكل مركز من مراكز المحافظة ومدنها والتى تبلغ 9 مدن و4 مراكز، إضافة إلى الخطوط الداخلية بالمدن والمراكز يعمل بها 812 عاملا بالمشروع إضافة 104 منتدبا بالمشروع.

وأشار مدير مجمع المواقف إلى أن العام المالى 2014 – 2015 شهد زيادة عن الأعام الماضية حيث بلغت نسبة الإيرادات 23 مليون جنيها وتم عمل سلسلة من المشروعات، من بينها موقف ملحق بموقف الزهور بشبرا الخيمة تم إنشائه بإستخدام الهياكل الحديدية التى تم إزالتها من مواقف الرياح التوفيقى ببنها والتى تسبب إزالتها فى ضعف الإيرادات وضياع مبلغ 90000 ألف جنيه شهريا على صندوق خدمات المحافظة، مشيرا إلى أن 28 موقفا بمنطقة الرياح التوفيقى ببنها خارج السيطرة منذ إزالتها لإنشاء كوبريين على الرياح التوفيقى ويتهرب سائقيها من دفع حقوق الدولة والتى تبلغ الإيرادات المتوقعة لها فقط 3000 جنيه يوميا.

وأكد مدير مجمع المواقف، انه بإنشاء مواقف جديدة للسيارات أسفل الكبارى بفتحات دخول وخروج سيتم إحكام السيطرة على الوضع وتحصيل حقوق الدولة من السائقين وتحقيق إيرادات جيدة، مشيرا إلى انه يتم حاليا إنشاء مواقف جديدة بالقناطر الخيرية وشبين القناطر.