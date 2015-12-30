أخبار عاجلة

بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك -
كواليس استبعاد هاني من حسابات البدري -
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس» -
رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً -
امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

شيكابالا يقود الإسماعيلي لفوز صعب على إنبي بهدفين لهدف بالدوري

Google+ Print
شيكابالا يقود الإسماعيلي لفوز صعب على إنبي بهدفين لهدف بالدوري شيكابالا يقود الإسماعيلي لفوز صعب على إنبي بهدفين لهدف بالدوري

قاد الفهد الأسمر “شيكابالا” ففريق الإسماعيلي لتحقيق فوز صعب على إنبي بهدفين لهدف وذلك في أخر مباريات الفهد الأسمر مع الدروايش، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب بتروسبورت في إطار مباريات الإسبوع الـ11 من بطولة الدوري الممتاز .

تقدم فريق إنبي بهدف اللاعب محمود قاعود في الدقيقة 27 من الشوط الأول ، وتعادل الإسماعيلي عن طريق اللاعب مروان محسن في الدقيقة الثامنة من الشوط الثاني … وسجل الهدف الثاني للإسماعيلي هدف الفوز اللاعب محمد فتحي في الدقيقة 21 من نفس الشوط .

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فريق الإسماعيلي إلى 16 نقطة في المركز السابع بينما توقف رصيد إنبي عند 14 نقطة في المركز التاسع .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا