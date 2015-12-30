شيكابالا يقود الإسماعيلي لفوز صعب على إنبي بهدفين لهدف بالدوري

قاد الفهد الأسمر “شيكابالا” ففريق الإسماعيلي لتحقيق فوز صعب على إنبي بهدفين لهدف وذلك في أخر مباريات الفهد الأسمر مع الدروايش، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب بتروسبورت في إطار مباريات الإسبوع الـ11 من بطولة الدوري الممتاز .

تقدم فريق إنبي بهدف اللاعب محمود قاعود في الدقيقة 27 من الشوط الأول ، وتعادل الإسماعيلي عن طريق اللاعب مروان محسن في الدقيقة الثامنة من الشوط الثاني … وسجل الهدف الثاني للإسماعيلي هدف الفوز اللاعب محمد فتحي في الدقيقة 21 من نفس الشوط .

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فريق الإسماعيلي إلى 16 نقطة في المركز السابع بينما توقف رصيد إنبي عند 14 نقطة في المركز التاسع .