الأعلى للصحافة : استمرار رؤساء مجالس الإدارات في مناصبهم لتسيير الأعمال

قرر المجلس الأعلى للصحافة، تكليف رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية بالاستمرار في مناصبهم لتسيير الأعمال إلى حين إقرار التشريعات الصحفية والإعلامية، حتى تتشكل الهيئة الوطنية للصحافة لتتخذ قرارا في هذا الشأن . وكان من المقرر أن تنتهي مدة المعينين في 2 يناير المقبل.

وقالت الدكتورة نجوى كامل عضو المجلس، في تصريحات عقب نهاية الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بالشركة القومية للتوزيع، إنه لم يكن هناك بديل لهذا القرار الذي اتخذ في إطار القانون، حيث أنه من المرتقب إقرار التشريعات الصحفية والإعلامية، وبموجبها تشكيل الهيئات الجديدة المنظمة لعمل الصحافة والإعلام، ومنها الهيئة الوطنية للصحافة والتي سيصبح لها الحق في اختيار رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، وبالتالي لا يمكن المصادرة على دور هذه الهيئات باختيار معينين جدد لفترة قد لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبذلك اتخذ المجلس القرار.

ومن جانبه، قال الدكتور حسن عماد مكاوي عضو المجلس والأستاذ بكلية الإعلام أنه لا يمكن أن تترك المؤسسات في حالة فراغ إداري ومالي لذا كان القرار اضطراريا وحتميا لحين إقرار التشريعات الصحفية والإعلامية وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة.

وأوضح مكاوي أن القرار اتخذ استنادا إلى القرار بقانون رقم 166 لسنة 2013 بإحالة سلطات مجلس الشورى للمجلس الأعلى للصحافة، وتعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف لمدة سنتين لمدة واحدة ينتهوا في 2 يناير.

وأضاف أن بعض الصحف كانت طلبت إصدار تراخيص، وتمت الموافقة على كل من طلب ترخيصا وكل من استوفى أوراقه، أو طلب تحويل الإصدار من شهري إلى أسبوعي.