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تجديد الثقة فى الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف لفترة ثانية

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تجديد الثقة فى الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف لفترة ثانية تجديد الثقة فى الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف لفترة ثانية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً بتجديد الثقة فى الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف لفترة ثانية ، بعد عدم ترشح عمداء الكليات أو نوابه لمنافسته على رئاسة الجامعة، عقب فتح باب الترشح للمنصب.

جاء ذلك فى بيان اصدرته جامعة بنى سويف منذ قليل.

يذكر أن الدكتور أمين لطفى فاز فى أول تجربة لاختيار رؤساء الجامعات بالانتخاب عقب ثورة 25 يناير وشهدت الجامعة العديد من الإنجازات خلال فترة توليه المنصب، أبرزها إنشاء 15 كلية جديدة، منها ما هو فريد من نوعه فى والشرق الأوسط مثل كليتى الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، وكلية العلوم الصحية التطبيقية.

ووضع "لطفى" خطط إستراتيجية لتنمية الجامعة خلال الفترة القادمة والتى تهدف للوصول إلى 30 كلية بدلا من 24 حالياً، بالإضافة إلى إنشاء معاهد "القومى لليزر"، وتكنولوجيا المياه والبترول.
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