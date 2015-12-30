وكيل وزار ة الزراعة بالإسكندرية: قطاع الثروة السمكية مجنى عليه فى مصر

أكد المهندس أحمد حلمى، وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية بالإسكندرية، أن قطاع الثروة السمكية فى مصر مجنى عليه، بسبب البيئة ولأسباب أخرى مرتبطة بالبعد الأمنى والغذائى للبلاد.

وأضاف خلال الندوة التى أقيمت بكلية العلوم جامعة الإسكندرية اليوم تحت عنوان "تنمية وتطوير الثروة السمكية بمصر ومعوقاتها"، أنه لابد من العمل على طرح قوانين ولوائح تخدم وتساند الطبيعة التعاونية بين الوزارات وتفعيل قوانين تخدم البيئة، مشيرا إلى أن التجارب السابقة للدول المتقدمة فى مجال الاستزراع السمكى مثل تركيا واليونان.

وأوضح أنه من خلال هذه التجارب سيتم معرفة كيفية تطوير البنية التحتية للاستزراع السمكى والتجهيزات التقنية واليدوية للاستزراع، وذلك بهدف الحد من ظاهرة استيراد الأسماك بكميات هائلة من الخارج علماَ بأن مصر تقع معظم حدودها على بحار.