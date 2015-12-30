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إصابة خالد قمر بقطع في الرباط الصليبي

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إصابة خالد قمر بقطع في الرباط الصليبي إصابة خالد قمر بقطع في الرباط الصليبي

أصيب خالد قمر مهاجم سموحة والمعار إليه من الزمالك بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة فريقه أمام الانتاج الحربي يوم الأربعاء.

وكان سموحة قد تعادل مع الانتاج الحربي إيجابيا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة 11 من الدوري المصري بملعب الإسكندرية (طالع التفاصيل).

وأثناء صراع خالد قمر مع السيد فريد لاعب الانتاج الحربي على الكرة، التحما سويا قبل أن يسقط مهاجم سموحة بسبب الإصابة.

وأكد مفيد خليل أخصائي التأهيل بسموحة لـFilGoal.com إصابة خالد قمر بقطع في الرباط الصليبي.

وأضاف"خالد قمر تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف الخارجي للركبة".

وأتم"سيخضع لعملية جراحة يوم الخميس أو الجمعة ومن المتوقع غيابه من أربعة لستة

أشهر".

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