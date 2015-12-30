بالصور - إنبي يسقط للمرة الأولى في مباراة وداع شيكابالا للإسماعيلي

ألحق الإسماعيلي الهزيمة الأولى بفريق إنبي هذا الموسم بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف على ملعب بتروسبورت ف يمباراة مثيرة من كلا الفريقين.

تلك المباراة هي الثانية للمدرب المؤقت أشرف خضر والذي حل محل أحمد حسام ميدو الذي استقال من تدريب الفريق بعد الأزمة الأخيرة مع حسني عبد ربه بعد مباراة مصر للمقاصة والتي خسرها الفريق بنتيجة قاسية بلغت أربعة أهداف لهدف.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إنبي بهدف في الدقيقة 28 سجله محمود قاعود بيسراه من داخل منطقة الست ياردات بعدما تابع عرضية لاما كونيه من ناحية اليمين والتي وصلت له بعد عرضية أخرى من المتألق محمد ناصف من اليسار في غياب الرقابة من دفاع الإسماعيلي.

حاول الإسماعيلي إدراك التعادل وكانت أخطر فرصه هي عن طريق عرضية من شيكابالا لشوقي السعيد الذي لعبها رأسية أنقذها دفاع إنبي من على خط المرمى.

وبدأ الشوط الثاني بهدف مبكر من مروان محسن برأسية قوية بعد عرضية من شيكابالا من ناحية اليسار في الدقيقة 53. قبل أن يجل محمد فتحي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 67 بعد ارتباك دفاعي داخل منطقة الجزاء سدد خلاله فتحي الكرة مرتين قبل ان تسكن الثالثة الشباك.

حاول إنبي إدراك التعادل وأجرى هاني رمزي تغييرات هجومية بالدفع بأحمد رفعت وأوميد أوكوري وسنحت للفريق عدة فرص كان أخطرها فرصة صلاح عاشور في الدقيقة 68 التي ارتطمت بمدافعي الإسماعيلي وسط مطالبات بركلة جزاء من لاعبي إنبي. وتسديدة صاروخية من نور السيد في الدقيقة 77 تصدى لها محمد صبحي على مرتين. واستمرت محاولات إنبي في إدراك التعادل دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الإسماعيلي.

وكانت تلك هي المباراة الأخيرة لمحمود عبد الرازق شيكابالا الذي أبلغ إدارة الإسماعيلي بعدم رغبته في الاستمرار مع الفريق بعد رحيل ميدو وسيعود للزمالك فريقه الأصلي بعد انتهاء إعارته للدراويش.

شاهد صور المباراة