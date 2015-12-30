ركزت أخبار ليبيا اليوم، على زيارة بعثة لتقصى الحقائق من ليبيا إلى لبنان للتحقيق فى قضية هنيبعل القذافى، ، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم زيارة مرتقبة للمبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر.>وتناولت اخبار ليبيا تصريحات مسؤول أمنى لبنانى، إن أعضاء بعثة لتقصى الحقائق من ليبيا جاءوا إلى بيروت، للتحقيق فى قضية المعتقل هنيبعل إبن معمر القذافى غادروا وسط مخاوف أمنية.

وأبرزت اخبار ليبيا اليوم، تصريحات مسئول أمنى بأن السلطات نصحت وفدا من وزارة العدل الليبية بمغادرة لبنان بعد توصلها لتهديد غير محدد على سلامة الوفد، والذى غادر أمس الثلاثاء، ولم يضف المسئول مزيدا من التفاصيل، وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته تماشيا مع اللوائح.

ويبقى هنيبعل القذافى، رهن الاحتجاز لدى السلطات اللبنانية بعد تسليم خاطفين مجهولين له فى وقت سابق من هذا الشهر، ويجرى استجوابه حول اختفاء رجل الدين الشيعى البارز موسى الصدر بينما كان فى زيارة إلى ليبيا فى عام 1978.

وطلب الوفد الليبى تسليم هنيبعل القذافى عن جرائم ارتكبت أثناء فترة حكم والده.

فيما ركزت أخبار ليبيا اليوم، أن مصادر ليبية كشفت النقاب عن زيارة مرتقبة للمبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر، ابتداء من يوم غد الخميس يستهلها بمدينة طبرق للقاء رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، لينتقل فيما بعد إلى العاصمة طرابلس للقاء رئيس المؤتمر الوطنى المنتهية ولايته ،نورى أبو سهمين.