أخبار فلسطين اليوم..مفتى القدس يؤكد أن الحرم الإبراهيمى مسجد للمسلمين وحدهم

ركزت أخبار فلسطين اليوم على تصريحات مفتى القدس والديار الفلسطينية حول الحرم الإبراهيمى، فيما تناولت أخبار فلسطين اليوم تقليد الرئيس الفلسطينى محمود عباس لخادم الحرمين الشريفين القلادة الكبرى لوسام دولة فلسطين.>وتناولت أخبار فلسطين اليوم تصريحات مفتى مدينة القدس والديار الفلسطينية، محمد حسين، بأن الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل، جنوبى الضفة الغربية، هو مسجد إسلامى وللمسلمين وحدهم.

وأعرب حسين عن رفضه لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، فى مستهل اجتماع للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، التى قال فيها "إن اليهود موجودون فى الحرم الإبراهيمى، وسيبقون هناك إلى الأبد".

وركزت أخبار فلسطين اليوم على ما أكده مفتى فلسطين أن مسجد الحرم الإبراهيمى، للمسلمين وحدهم وسيبقى كذلك، والإجراءات الإسرائيلية فى المسجد الآن هى تتم بالقوة.

وجاء تصريح نتنياهو ضمن تعليقه على مقتل مستوطن إسرائيلى، أصيب قبل شهر، فى عملية طعن نفذها فلسطينى، قرب الحرم الإبراهيمى.

وكان اليهود يقتحمون الحرم الإبراهيمى الشريف بعد احتلاله عام 1967، لكن، فى العام 1972 قرر الاحتلال السماح لليهود بالصلاة فى ركن من أركان الحرم، إلى أن جرى تقسيمه بين المسلمين واليهود مطلع العام 1994، بعد مجزرة الحرم التى ارتكبها مستوطن إسرائيلى، وأدت إلى استشهاد 29 فلسطينيا، كانوا يؤدون صلاة الفجر.

فيما تناولت أخبار فلسطين اليوم تقليد الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الأربعاء، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القلادة الكبرى لوسام دولة فلسطين، تقديرا وعرفانا لمواقفه النبيلة والشجاعة تجاه قضايا أمته العربية والإسلامية وتثمينا لجهوده الكبيرة دفاعا عن القضية الفلسطينية والقدس الشريف.