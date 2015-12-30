وزير الخارجية اليمنى الأسبق يؤكد ثقل مصر وتأثيرها فى المنطقة

أكد الدكتور أبو بكر القربى الأمين المساعد لحزب المؤتمر اليمنى ، وزير الخارجية الأسبق ، أن حزبه يتطلع إلى دور أكبر لمصر لوقف الحرب ، والمشاركة مع أشقائها العرب فى حل الأزمة السياسية فى البلاد خلال المرحلة القادمة لما لها من ثقل وتأثير على جميع الاطراف .

وأضاف فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم / الأربعاء / أن القوى الوطنية طلبت عقد الجولة الثالثة للحوار فى القاهرة لما لمصر من ثقل فى المنطقة ، مؤكداً أن قيادات حزبه على ثقة تامة بأن مصر وقيادتها تقف مع اليمن ومع الحفاظ على وحدته وسلامه الاجتماعى.

وأضاف أن المؤتمر الشعبى العام يثق تمام الثقة أن مصر تقف على مسافة واحدة من مختلف القوى والأحزاب اليمنية وتحظى بثقة جميع الأطراف.

وأكد وزير الخارجية اليمنى الأسبق أن الشعب اليمنى يعلق آمالا كبيرة على المرحلة الثالثة من التفاوض لوقف الحرب وإنهاء الحصار والعودة إلى الحوار الوطنى لإنهاء الأزمة السياسية.

وفى ختام تصريحاته ، قدم الدكتور القربى تهانيه للشعب المصرى على إنجاز المرحلة الثالثة فى الاستحقاق الوطنى " الانتخابات البرلمانية " مشيدا بالدور الكبير الذى لعبته مؤسسة الرئاسة المصرية فى إنجاز خارطة الطريق ، التى من شأنها أن تساعد وبقوة على عودة مصر لقيادة العالم العربى ، والخروج به الى بر الأمان ، فى ظل تنامى العنف والإرهاب فى المنطقة .

وأكد أهمية الدور الذى تقوم به مصر فى محاربة الاٍرهاب وفى تصديها للتطرف والجماعات الإرهابية .

>