أخبار الأردن اليوم.. الكشف عن نيزك ضخم فى شمال المملكة

ركزت أخبار الأردن اليوم على تصريحات البروفيسور الدكتور أحمد ملاعبة، حول كشف نيزك ضخم فى شمال المملكة، فيما تناولت أخبار الأردن اليوم قرار مجلس الوزراء فى الموافقة على تنسيب مجلس الخدمة المدنية المتضمن استثناء 150 شخصاً من أوائل خريجى الجامعات الأردنية.>وتناولت أخبار الأردن اليوم ما أعلنه البرفيسور الأردنى فى هندسة المعادن والبيئة والباحث البيئى الدكتور أحمد ملاعبة من الجامعة الهاشمية والزائر بتفرغ علمى لجامعة اليرموك، عن كشف نيزك ضخم فى شمال المملكة.

وركزت أخبار الأردن اليوم على ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية، بأن الدراسات التى أجراها على تساقط زخات شهب (الربرشاوات) فى شهر أغسطس الماضى بين منطقة جبلية تعرف فى جعبليات، والواقعة بين كفرنجة وسليخات ودامت أكثر من ثلاثة أشهر، وما تبعها من فحوصات مخبرية بتقنيات علمية متطورة أجريت أظهرت وجود نيزك ضخم سقط مع الزخات فى منطقة دائرية يصل قطرها إلى نحو 200 متر وتناثر ما تكسر من أجزائه فى مساحة تصل إلى نحو أربعة آلاف متر مربع.

وأبرزت أخبار الأردن اليوم ما قاله الدكتور الملاعبة إن دراسات ما زال يجريها لمعرفة مصدر النيزك، مشيرا إلى أن القطع التى تم جمعها من أجزاء النيزك تحتوى معادن تم تسجيل بعضها فى القطع النيزكية، منها معادن الماغنايت والهمياتايت والكمازايت، وأكد أن النيزك المكتشف سيعطى أهمية اقتصادية للملكة، كونه نادرا عالميا والأول من نوعه فى المملكة ويشكل مصدر جذب للسياحة الفلكية مستقبلا، فضلا عن مساعدته فى كشف مكونات الفضاء الخارجى.

فيما ركزت أخبار الأردن اليوم على قرار مجلس الوزراء فى جلسته التى عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور الموافقة على تنسيب مجلس الخدمة المدنية المتضمن استثناء 150 شخصاً من أوائل خريجى الجامعات الأردنية من تعليمات "اختيار وتعيين الموظفين فى الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة للسنوات (2014-2016)"، ليتم تعيين كل منهم من المرجع المختص بإصدار قرار التعيين فى الوزارة أو المؤسسة أو الدائرة المرشح للتعيين فيها.