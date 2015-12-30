فيديو| رئيس الزمالك يهدد بعدم استكمال الدورى

هدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعدم إكمال الدوري الممتاز حال إصرار الجبلاية على عدم قيد اللاعبين الجدد بعد على خلفية المستحقات المتأخرة لبعض اللاعبين، مؤكدًا أنه لن يقبل بإيقاف قيد أى لاعب للقلعة البيضاء.

وشدد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على أن الزمالك لن يقبل أى غرامة من اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد هؤلاء اللاعبين.

أكد رئيس مجلس إدارة النادي، أنه شدد على إسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم ومحمد صلاح المدرب العام الجديد، بضرورة الضرب بيد من حديد مع أى لاعب يخرج على الالتزام أو الانضباط داخل الفريق من أجل أهمية المرحلة المقبلة والتى لا تتحمل أى استهتار أو عدم مسؤولية،

وأوضح مرتضى منصور، أنه لا مكان لنوعية هؤلاء اللاعبين فى الزمالك مضيفا أن نادي الزمالك أكبر من أى لاعب أو مدرب، والأهم هو مصلحة الكيان وإعلاء المبادئ والأخلاق، مشيرا إلى توجيه الإدارة الشكر لطارق مصطفى وسامي الشيشيني المدربان بعد جهدهما فى الفترة الماضية مع الفريق، متمنيا التوفيق للجهاز الحالى في مهمته.

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه تمت الموافقة رسميا على إعارة محمد إبراهيم بناء على رغبة البرازيلي باكيتا، مشددا على أنه يلبي طلبات الجهاز الفنى حتى يتفرغ لعمله دون أى أزمات.

وختم مرتضى منصور بأن الزمالك سيحتفظ بالدوري الممتاز رغم الحرب الموجهة ضده، ورغما عن أنف «فودافون» التى تعبث في البطولة من أجل تحقيق غرض خاص بها.

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