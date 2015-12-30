ضبط راكب خليجى قادم من جدة لمحاولته تهريب 120 ألف جنيه

أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأربعاء محاولة راكب خليجى فى تهريب 120 ألف جنيه مصرى بما يخالف قانون تداول النقد والذى يسمح للراكب بحيازة ما لا يزيد عن 5 آلاف جنيه فى السفر والوصول.

وأفاد مصدر جمركى، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب طائرة الخطوط السعرجودية القادمة من جدة اشتبه رئيس قسم الجمرك صلاح محمد صلاح الدين فى الراكب السعودى "م.ح"، فتم عرض الأمر على مدير الحركة محمد لطفى، والذى أيد الاشتباه، وبالعرض على عبد الرشيد عقل مدير إدارة الجمرك بالواقعة ليتم تكليف مأمور الجمرك حافظ المنشاوى بتفتيش الراكب ليتم العثور بحوزته على المبلغ المضبوط.

وأمر إبراهيم عبد اللطيف مدير جمارك المطار بمصادرة المبلغ المضبوط، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المعنية بالواقعة، وإحالة الراكب للنيابة المختصة.