محافظ دمياط يوقع إتفاقية مع رئيس صندوق دعم التمويل العقارى بوزارة الإسكان

وقع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط والدكتورة مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى بوزارة الإسكان، إتفاقية إطارية للتعاون بين محافظة دمياط والصندوق لتبادل البيانات وتكامل وتوحيد قواعد المعلومات بين المحافظة وصندوق دعم التمويل العقارى عن وزارة الإسكان، لتحديد المستحقين للحصول على الشقق وإتاحة المعلومات بين الطرفين لبيان وفرز الذين سبق حصولهم على وحدات سكنية من قبل في أى مشروع من مشروعات الإسكان المدعومة من الدولة.

وأكد محافظ دمياط على أهمية تفعيل بنود الإتفاقية التى تهدف إلى منع التحايل على إجراءات الحصول على الشقق، وغلق الباب أمام المتلاعبين وذلك ضمانا لوصول الشقق التى توفرها الدولة إلى مستحقيها الحقيقيين.